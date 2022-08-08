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Наргиз раскрыла местонахождение молодого мужа

Лейла Алиева
Общество
Наргиз раскрыла местонахождение молодого мужа
Фото: АГН Москва

Подписчики певицы Наргиз Закировой начали переживать из-за отсутствия ее молодого мужа Антона Ловягина в соцсетях звезды.

Еще весной исполнительнице запретили въезд в Россию на 50 лет в связи с политической позицией. Поэтому Закирова решила вернуться в США, куда переехала еще в 90-х годах со своей семьей.

По словам бывшего организатора концертов певицы Сергея Лаврова, Наргиз оставила молодого мужа присматривать за ее домашними питомцами в Москве. При этом Ловягин не может отправиться за возлюбленной в Америку из-за того, что они еще не заключили брак.

Подписчики певицы предположили, что она просто рассталась с избранником, который младше ее на 12 лет. Но позже Закирова поделилась снимком, который подписала «Мой дядя Фаррух и муж Антон» и добавила хэштег #семья, пишет StarHit.

До этого исполнительница рассказала о своей жизни в западных странах. В соцсетях Закирова регулярно негативно высказывается в адрес российского государства.

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