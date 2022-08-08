«Купальный сезон продолжается»: Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется летняя погода

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В столице к выходным дням вернется летнее тепло. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Купальный сезон продолжается, температура воды к выходным севернее Москвы-реки будет примерно плюс 21 градус, а в черте города, южнее и особенно в малопроточных водоемах, на озерах и водохранилищах будет плюс 22 градуса, — рассказал он.

По словам синоптика, такая температура является приемлемой для купания, а продолжение купального сезона является признаком хорошего лета. Так, тепло начнет возвращаться уже в конце недели. В пятницу и субботу в столице ожидается 25–28 градусов тепла, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что на этой неделе, 8–12 августа, в столице ожидается прохладная погода с температурой воздуха 22–24 градуса тепла. В первые дни текущей пятидневки в городе ожидаются дожди.