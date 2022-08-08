Государство софинансирует стоимость курсов в области искусственного интеллекта

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Стартовал отбор на обучение в области искусственного интеллекта на курсах с финансовой поддержкой от государства. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщила пресс-служба АНО «Национальные приоритеты».

— Общий объем финансирования программы на три года составит 575 миллионов рублей. Средства на нее заложены в федеральном проекте «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Всего до 2024 года свою квалификацию по программе повысят более 6,4 тысячи человек, — говорится в сообщении.

Уточняется, что специальная программа организована Университетом 2035, а обучение начнется в сентябре этого года и будет проходить в онлайн-формате. Стоимость обучения составит 95 — 110 тысяч рублей на человека, а государство будет софинансировать до 85 тысяч рублей. Таким образом доплатить нужно от 10 000 до 25 000 рублей.

Слушатели смогут повысить свою квалификацию по таким специальностям, как «Аналитик данных», «Инженер данных», «Технический аналитик», «Архитектор в области искусственного интеллекта», «Архитектор данных».

По словам ректора Университета 2035 Нины Яныкиной, длительность программ составит от 250 часов. Занятия будут вести лучшие научно-образовательные и технологические центры страны.

Принять участие могут российские граждане старше 18 лет, у которых имеется среднее профессиональное или высшее образование, а также студенты колледжей и вузов. Для этого необходимо подать заявку на сайте ai.2035.university, заполнить анкету и пройти профориентационную диагностику, выбрать программу и успешно сдать вступительное испытание. Заявки на участие в отборе принимаются до 1 сентября при условии наличия свободных мест. Количество мест ограничено: в 2022 году обучение с господдержкой смогут пройти 2 375 человек.

Также стало известно, что некоммерческие организации (НКО) Москвы, развивающие социальные проекты, могут получить гранты, субсидии на возмещение затрат, бесплатные оборудованные рабочие места и многое другое. Отмечается, что поддержка НКО делится на финансовую и нефинансовую.