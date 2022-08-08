Собянин рассказал о строительстве МСД в Некрасовке

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В ближайшее время на территории столичного района Некрасовка появится Московский скоростной диаметр (МСД). Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Также он напомнил об открытии три года назад сразу трех станций метро — «Некрасовка», «Лухмановская» и «Улица Дмитриевского».

— Договорились с Минтрансом и Росавтодором продлить МСД до дороги на Нижний Новгород и Казань. Новый отрезок пройдет от Некрасовки до стыковки с трассой М-12, — отметил он.

По словам мэра, участок довольно сложный, поэтому специалисты строят развязки, эстакады, мост и ряд других инженерных сооружений. Достроить участок планируется до декабря 2023 года. Благодаря этому москвичи смогут быстрее добираться до северных, восточных и южных районов города, а также выезжать на федеральные трассы М-11 до Санкт-Петербурга и М-12 до Казани, подчеркнул Собянин в своем Telegram-канале.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что Московский скоростной диаметр (МСД) позволит снять до 20 процентов нагрузки с Садового кольца, МКАД и Третьего транспортного кольца.