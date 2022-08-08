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Собянин рассказал о строительстве индустриального парка «Руднево»

Евгений Белоусов
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Собянин рассказал о строительстве индустриального парка «Руднево»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

В этом году в одном из крупнейших промышленных кластеров Москвы, индустриальном парке «Руднево», будет создано более трех тысяч новых рабочих мест. Об этом в понедельник, 8 августа, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

— Жители ближайших районов смогут работать не только в центральной части города, но и здесь, в шаговой доступности от дома. Ну а Москва получит новое высокотехнологичное производство и инновационные продукты, — заявил он.

По словам Собянина, на территории индустриального парка в этом году будет введено 120 тысяч квадратных метров площадей для высокотехнологичных производств. Об этом мэр написал в своем Telegram-канале.

В 2023 году на территории района также введут в эксплуатацию дворец спорта «Некрасовка» в составе одноименного ТПУ. Уточняется, что в трехэтажном здании построят два плавательных бассейна, ледовую арену, универсальный игровой зал, тренажерный, гимнастический и хореографический залы, а также зал единоборств.

В начале августа на Московском урбанистическом форуме прошло открытие интерактивной экспозиции проекта «Индустриальные кварталы». На интерактивном стенде для посетителей доступны несколько активностей: видеоролики и аудиовыставка, интерактивные игры и мастер-классы.

Москва Сергей Собянин Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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