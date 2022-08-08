Мастер-класс по живописи с художником-монументалистом прошел в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 8 августа состоялся мастер-класс по живописи с художником-монументалистом, членом Союза художников России Григорием Гукасовым. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Мероприятие прошло в рамках выставки картин художника «Мы от рода русского», а занятие посетили почти 20 детей из городского клуба «Лето Побед». Гукасов провел экскурсию по экспозиции, рассказал об истории создания полотен и поделился секретами мастерства, в том числе техникой, в которой он работает. Ребята также попробовали работать с маслом и смешивали краски под руководством опытного наставника.

Также художник в присутствии зрителей продолжил работу над монументальным полотном «Княгиня Ольга», представленным на художественной выставке. Работа над картиной завершится 16 августа.

Кроме того, Музей Победы представил уникальные раритеты ко Дню альпиниста, который отмечается 8 августа. Так, гостям покажут фотографии водружения советским альпинистом Анатолием Багровым государственного флага СССР. Также представлены ледоруб и альпинистские кошки Багрова, с которыми фронтовик штурмовал горы.