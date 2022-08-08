Невролог Гайфутдинов рассказал, как вовремя распознать аневризму

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Острая головная боль может быть клиническим проявлением аневризмы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал невролог Рустем Гайфутдинов.

— Клиническое проявление происходит, когда сосуды лопаются, и оттуда истекает кровь. Аневризма сопровождается очень острой, не испытываемой ранее сильнейшей головной болью, — объяснил он.

По словам собеседника «ВМ», такая боль может внезапно возникнуть, например, при выполнении человеком каких-нибудь физических нагрузок. Боль становится такой сильной, что человек может потерять сознание.

Гайфутдинов также уточнил, что обычно обнаружить аневризму тяжело, ведь она может никак не проявляться. Поэтому очень сложно вовремя поставить правильный диагноз и начать лечение.

Головная боль может иметь разные причины, поэтому при ее частом возникновении необходимо выяснять, из-за чего появляется проблема. Однако ряд продуктов (в том числе алкоголь и копчености) противопоказаны при любом виде болей в голове. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.