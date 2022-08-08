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СМИ: Сергей Юран может быть уволен из подмосковных «Химок»

Егор Провоторов
Спорт
СМИ: Сергей Юран может быть уволен из подмосковных «Химок»
Фото: Unsplash

Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Сергей Юран может в ближайшее время покинуть свой пост. Ожидается, что трудовое соглашение между сторонами может быть расторгнуто в течение ближайших суток.

Действующее соглашение специалиста с подмосковной командой рассчитано до конца нынешнего сезона. Тренер возглавил «Химки» по ходу прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и спас клуб от вылета из высшей лиги, одержав победу в стыковых матчах со «СКА-Хабаровск», пишет «РБ Спорт».

В четырех матчах нового сезона химкинский клуб набрал семь баллов и занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23. Лидерами состязаний являются столичные клубы ЦСКА и «Спартак» (по 10 очков).

В начале июня руководство подмосковного клуба «Химки» сообщило, что не будет продолжать сотрудничество с известными футболистами Юрием Жирковым и Павлом Мамаевым. Оба игрока покидают клуб в статусе свободных агентов.

Экс-капитан сборной России Александр Мостовой заметил, что с такими футболистами в составе уже сложно решать серьезные задачи в элитном дивизионе России.

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