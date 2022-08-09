В Калифорнии скончалась звезда фильма «Бриолин»

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Австралийская певица и актриса, четырехкратный лауреат музыкальной премии «Грэмми» Оливия Ньютон-Джон скончалась на 74-м году жизни, сообщил ее супруг Джон Истерлинг на ее странице в одной из социальных сетей.

Известно, что австралийская знаменитость скончалась утром в понедельник, 8 августа, на своем ранчо, расположенном на юге Калифорнии «в окружении членов семьи и друзей». По словам Истерлинга, его супруга боролась с раком груди продолжительное время. Фонд ее имени по сей день занимается изучением онкологии и растительной медицины, пишет РИА Новости.

Широкую известность Ньютон-Джон получила после того, как снялась совместно с Джоном Траволтой в американском мюзикле «Бриолин». За этот фильм австралийскую артистку номинировали на кинопремию «Золотой глобус», а главная песня из картины стала всемирным хитом.

1 августа в американских СМИ появилась информация, что актриса Пэт Кэрролл, озвучившая ведьму Урсулу в «Русалочке», скончалась из-за пневмонии в возрасте 95 лет. Она умерла в своем доме на мысе Кейп-Код, штат Массачусетс.