Максим Фадеев уличил Андрея Макаревича в нарциссизме

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Известный российский музыкальный продюсер Максим Фадеев в социальных сетях обвинил вокалиста группы «Машина Времени» Андрея Макаревича в нарциссизме. В понедельник, 8 августа, музыкант подчеркнул, что давно замечал в коллеге снобское отношение ко всему.

Фадеев диагностировал у Макаревича нарциссизм, назвав это заболеванием и элементом социопатии. По словам музыкального продюсера, рок-музыкант неестественно воспринимает самого себя и по-снобски относится ко всему вокруг, пишет РИА Новости.

Он добавил, что все, что сделано Макаревичем в искусстве, посредственно.

— Ему хотелось бы сказать только одно: Андрей Вадимович, вы неверно себя воспринимаете, — заметил Фадеев.

По словам популярного продюсера, масштаб личности лидера «Машины Времени» не дотягивает до Иосифа Бродского, Сергея Довлатова или Андрея Тарковского, поскольку его творчество весьма посредственно с музыкальной точки зрения.

В середине июня Фадеев признался, что его больше ничего не связывает с западными странами, несмотря на значительные успехи его проектов на зарубежной эстраде.