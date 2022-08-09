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Байден не сумел справиться с предметами своего гардероба во время визита в Кентукки

Егор Провоторов
В мире
Байден не сумел справиться с предметами своего гардероба во время визита в Кентукки
Фото: whitehouse

Американская пресса запечатлела неудачные попытки президента Соединенных Штатов Джо Байдена надеть личные вещи в ходе рабочего визита политика в штат Кентукки в понедельник, 8 августа.

На опубликованном видеоролике покинувший борт воздушного судна глава Белого дома безуспешно пытается просунуть левую руку в легкий пиджак, который сдувает из-за порывистого ветра. На помощь ему пришла супруга Джилл Байден, не сумевшая скрыть улыбки из-за действий мужа, пишет РИА Новости.

Однако на этом «борьба» американского лидера с предметами гардероба не закончилась. Несколько моментов спустя Джо Байден не смог поймать солнцезащитные очки, которые сползли с переносицы и упали на землю.

В минувший четверг, 4 августа, стало известно, что супруга американского президента Джо Байдена Джилл беспокоится о его состоянии из-за навалившихся на политика проблем. Уточняется, что на состоянии американского лидера сказываются его низкие политические рейтинги и критика оппонентов за его возраст. Кроме того, ощутимым ударом по общему состоянию Байдена стал и коронавирус, которым он заболел.

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