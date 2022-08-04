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CNN: Жена Байдена сильно обеспокоена его состоянием

Евгений Белоусов
В мире
CNN: Жена Байдена сильно обеспокоена его состоянием
Фото: whitehouse

Супруга американского президента Джо Байдена Джилл беспокоится за его состояние из-за навалившихся на политика проблем. Об этом в четверг, 4 августа, со ссылкой на источники в окружении первой леди передает CNN.

Уточняется, что на состоянии американского лидера сказываются его низкие политические рейтинги и критика оппонентов за его возраст. Кроме того, ощутимым ударом по общему состоянию Байдена стал и коронавирус, которым он заболел.

Первой леди США пришлось отменить планировавшийся летом тур по странам Африки. Вместо этого она путешествовала по штатам Америки, общаясь с населением по целому ряду вопросов внутренней повестки. Все это оказывает сильную нагрузку и на саму Джилл, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что Байден вернулся на карантин из-за положительного теста на COVID-19. Отмечается, что у американского лидера не наблюдается симптомов коронавируса, а сам он «продолжает чувствовать себя довольно хорошо».

О том, что Байден сдал положительный тест на коронавирус, стало известно 21 июля. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, американский лидер прошел вакцинацию. Кроме того, ему было сделано два дополнительных укола. На данный момент у американского лидера наблюдаются умеренные симптомы.

«Вечерняя Москва» решила узнать, как может повлиять «корона» на состояние Байдена, учитывая наличие у него хронических болезней. Так, по словам врача-инфекциониста Евгении Селезневой, коронавирусная инфекция у людей, имеющих признаки старческой деменции, протекает вдвойне тяжелее.

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