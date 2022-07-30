Байден вернулся на карантин из-за положительного теста на COVID-19

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Результат антигенного теста, который сдал президент Соединенных Штатов Джо Байден, оказался положительным. Об этом говорится в заявлении лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора, которое в субботу, 30 июля, распространил Белый дом.

— После отрицательных результатов теста во вторник вечером, в среду утром, в четверг утром и в пятницу утром результат теста на антиген президента оказался положительным в субботу поздним утром, — отмечается в заявлении.

Согласно сообщению доктора, у американского лидера не наблюдается симптомов коронавируса, а сам он «продолжает чувствовать себя довольно хорошо». Однако из-за положительного результата теста на антиген Байден вернется на карантин, передает ТАСС.

Байден сдал положительный тест на коронавирус в четверг, 21 июля. При этом американский лидер прошел вакцинацию. Кроме того, ему было сделано два дополнительных укола.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден планирует переизбираться в 2024 году.