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Байден сдал положительный тест на коронавирус

Александр Афонин
В мире
Байден сдал положительный тест на коронавирус
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе Белого Дома.

Отмечается, что у американского лидера наблюдаются умеренные симптомы. Однако работать он продолжает из дома.

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