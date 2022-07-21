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Байден сдал положительный тест на коронавирус
Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе Белого Дома.
Отмечается, что у американского лидера наблюдаются умеренные симптомы. Однако работать он продолжает из дома.
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