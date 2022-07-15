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В Кремле не смогли ответить на вопрос о ревакцинации Путина

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Кремле не смогли ответить на вопрос о ревакцинации Путина
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов о том, ревакцинировался ли снова президент России Владимир Путин. Об этом стало известно в пятницу, 15 июля.

— Не могу сказать, не знаю, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что представители администрации президента внимательно относятся к своему здоровью, передает РИА Новости.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин пожелал стать добровольцем в эксперименте по применению российской назальной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в воскресенье, 21 ноября, в ходе беседы с заместителем директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Тогда же стало известно, что глава государства ревакцинировался от коронавируса отечественной вакциной «Спутник Лайт». Он подчеркнул, что после повторной инъекции чувствовал себя хорошо. По его словам, обсуждение вопроса вакцинации и ревакцинации на государственном уровне показывает гражданам страны необходимость первичной или повторной прививки.

Дмитрий Песков Владимир Путин ревакцинация
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