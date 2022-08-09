Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Властелину негоже мыть посуду»: назван топ-5 мужских имен, обладатели которых безумные лентяи

Виктория Непомнищева
Общество
«Властелину негоже мыть посуду»: назван топ-5 мужских имен, обладатели которых безумные лентяи
Фото: shutterstock

Не моет за собой посуду, не помогает с уборкой, лампочку поменять — и то по несколько дней просить приходится. Такие претензии к бездействию своих вторых половин можно часто услышать от девушек. Конечно, для совместной жизни и отношений важно, чтобы партнеры поддерживали друг друга и вместе принимали активное участие в организации быта и общих дел. Правда, способны на это, к сожалению, не все. Ясновидящая и шаманка Кажетта Ахметжанова составила для «Вечерней Москвы» список мужских имен, обладатели которых особенно ленивы.

Владимир

Несмотря на то, что имя Владимир означает «властелин мира», это относится больше к амбициозному направлению его мыслей, планам захватить мир и важному отношению к собственной персоне. На конкретные ежедневные и мелкие хлопоты это не распространяется, потому что «властелину мира» негоже мыть посуду и вытирать пыль. Единственное, на что он готов пойти — удалиться из помещения, чтобы не мешать своей маме, жене, секретарше и так далее в уборке.

Иван

Иван не любит тратить силы попусту, что приводит к лени и отказу от выполнения мелких рутинных, но важных ритуалов, таких как глажка одежды, наведение порядка в доме и так далее. Иван может быть довольно тяжелым на подъем, заставить его сделать что-то, когда он лег на диван и расслабился, может быть крайне трудно, даже если этот диван уже покрылся сантиметровым слоем пыли.

Павел

Мальчик, которого зовут Павел, чаще всего вырастает инфантильным и не слишком активным. Ему не нравится тратить драгоценное время на решение каких-то мелких бытовых вопросов. Павел считает, что рожден для чего-то великого, а не чтобы лампочки менять или полки дома вешать. Супруге мужчины с этим именем приходится справляться с проблемами в быту самостоятельно, потому что до мужа не достучаться.

Дмитрий

Дмитрию важно во всем быть победителем, даже если речь идет о том, кто будет убирать в квартире. Как бы он ни хотел помочь любимой с готовкой или уборкой, но вот незадача: что-то у мужчины не получается. Так зачем обладатель этого имени станет лишний раз унижаться и делать то, что не обернется идеальным результатом? Лучше Дима спокойно посидит с газеткой в стороне, передав все домашние дела профессионалу, у кого точно все получится, то есть своей прекрасной супруге.

Степан

Тот случай, когда мужчина живет по принципу «зачем делать самому, если есть специалист». Степану по душе, что в случае любой поломки в доме можно просто вызвать мастера, который все уладит. А хозяин потом еще посмотрит и поважничает. Однако бывают ситуации, в которых партнерша Степана выступает против приглашения «мужа на час»: хочет сэкономить. Вот и получается, что Степан сидит в неведении мелких бытовых проблем, считая себя удивительно прекрасным домовладельцем, пока его женщина тихо исправляет неполадки.

Имена судьба Мужчины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте