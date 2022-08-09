«Властелину негоже мыть посуду»: назван топ-5 мужских имен, обладатели которых безумные лентяи

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Не моет за собой посуду, не помогает с уборкой, лампочку поменять — и то по несколько дней просить приходится. Такие претензии к бездействию своих вторых половин можно часто услышать от девушек. Конечно, для совместной жизни и отношений важно, чтобы партнеры поддерживали друг друга и вместе принимали активное участие в организации быта и общих дел. Правда, способны на это, к сожалению, не все. Ясновидящая и шаманка Кажетта Ахметжанова составила для «Вечерней Москвы» список мужских имен, обладатели которых особенно ленивы.

Владимир

Несмотря на то, что имя Владимир означает «властелин мира», это относится больше к амбициозному направлению его мыслей, планам захватить мир и важному отношению к собственной персоне. На конкретные ежедневные и мелкие хлопоты это не распространяется, потому что «властелину мира» негоже мыть посуду и вытирать пыль. Единственное, на что он готов пойти — удалиться из помещения, чтобы не мешать своей маме, жене, секретарше и так далее в уборке.

Иван

Иван не любит тратить силы попусту, что приводит к лени и отказу от выполнения мелких рутинных, но важных ритуалов, таких как глажка одежды, наведение порядка в доме и так далее. Иван может быть довольно тяжелым на подъем, заставить его сделать что-то, когда он лег на диван и расслабился, может быть крайне трудно, даже если этот диван уже покрылся сантиметровым слоем пыли.

Павел

Мальчик, которого зовут Павел, чаще всего вырастает инфантильным и не слишком активным. Ему не нравится тратить драгоценное время на решение каких-то мелких бытовых вопросов. Павел считает, что рожден для чего-то великого, а не чтобы лампочки менять или полки дома вешать. Супруге мужчины с этим именем приходится справляться с проблемами в быту самостоятельно, потому что до мужа не достучаться.

Дмитрий

Дмитрию важно во всем быть победителем, даже если речь идет о том, кто будет убирать в квартире. Как бы он ни хотел помочь любимой с готовкой или уборкой, но вот незадача: что-то у мужчины не получается. Так зачем обладатель этого имени станет лишний раз унижаться и делать то, что не обернется идеальным результатом? Лучше Дима спокойно посидит с газеткой в стороне, передав все домашние дела профессионалу, у кого точно все получится, то есть своей прекрасной супруге.

Степан

Тот случай, когда мужчина живет по принципу «зачем делать самому, если есть специалист». Степану по душе, что в случае любой поломки в доме можно просто вызвать мастера, который все уладит. А хозяин потом еще посмотрит и поважничает. Однако бывают ситуации, в которых партнерша Степана выступает против приглашения «мужа на час»: хочет сэкономить. Вот и получается, что Степан сидит в неведении мелких бытовых проблем, считая себя удивительно прекрасным домовладельцем, пока его женщина тихо исправляет неполадки.