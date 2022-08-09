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Российские ритейлеры нарастили поставки смартфонов до уровня января

Егор Провоторов
Общество
Российские ритейлеры нарастили поставки смартфонов до уровня января
Фото: depositphotos

Отечественные ритейлеры нарастили поставки мобильных устройств и восстановили ассортимент до январского уровня. Об этом журналисты сообщили со ссылкой на представителей ритейлеров.

В марте-апреле ассортимент товаров в российских магазинах просел из-за прекращения поставок в РФ смартфонов некоторыми производителями и резких колебания валютных курсов. Однако на данный момент показатели вернулись на уровень начала 2022 года.

В настоящее время на отечественном рынке имеются порядка 500 моделей от примерно 20 брендов, что соответствует ширине ассортимента времен января. Ассортимент от компаний Apple, Xiaomi и Samsung почти полностью восстановился, утверждают представители ретейлеров газете «Известия».

При этом отмечается общий спад спроса на смартфоны в РФ. Во втором квартале нынешнего года он упал на треть по сравнению с первым кварталом. Если сравнивать с периодом апрель-июнь 2021 года, падение составило 30 процентов.

Накануне стало известно, что релиз iPhone 14 может состояться раньше запланированного. По данным инсайдеров, компания Apple проведет презентацию нового поколения продукции в начале сентября.

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