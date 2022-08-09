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В АТОР рассказали, как россиянам летать в другие страны через Хельсинки без проблем

Егор Провоторов
Общество
В АТОР рассказали, как россиянам летать в другие страны через Хельсинки без проблем
Фото: Пресс-служба Совфеда

Большая часть финских виз оформлена российскими туристами, которые рассчитывают проводить время именно время именно на территории скандинавской страны, заявил журналистам во вторник, 9 августа, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Если это мультивиза с возможностью длительного пребывания, то, безусловно, в дальнейшем по ней можно направляться в любые страны шенгенской зоны, уточнил специалист в интервью РИА Новости.

В АТОР транзитный поток через Финляндию оценили как незначительный: от трех до пяти процентов от общего числа путешествующих за пределы страны. Основной причиной транзита в Европу через это государство являются доступные цены на перелеты из Хельсинки.

Лоукостеры позволяют отправиться на курорты Греции, Италии, Испании в среднем за 150-200 евро. При этом за билет на европейские курорты со стыковкой в Стамбуле или странах Ближнего Востока придется отдать от 80 до 150 тысяч рублей за пассажира.

Мурадян пояснил, что гражданам РФ не запретят летать в другие государства из Финляндии, однако за некоторые нарушения могут быть наложены санкции, правда — уже после, при выдаче новой визы.

Из-за проводимой Россией специальной военной операции на Украине туризм из РФ в Финляндии следует ограничить. Об этом в понедельник, 8 августа, заявила глава финского правительства Санна Марин.

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