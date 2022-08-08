Премьер Финляндии призвала ограничить туризм из России

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Из-за проводимой Россией специальной военной операции на Украине туризм из РФ в Финляндии следует ограничить. Об этом в понедельник, 8 августа, заявила глава финского правительства Санна Марин.

— Это несправедливо. Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых, — объяснила политик.

Марин подчеркнула, что этот вопрос сейчас активно обсуждается в правительстве республики. Премьер надеется, что МИД Финляндии предложит способы ограничений, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения.

Однако ограничить туризм не дает действующее законодательство. Так, антироссийские санкции никак не затрагивают сферу туризма. Но власти республики надеются найти лазейку для торможения выдачи виз, передает РИА Новости.

В этот же день глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер сообщил, что республика внимательно следит за целевым использованием шенгенских виз, выпускаемых в России.

Он подчеркнул, что власти Финляндии будут принимать меры, если визы начнут использоваться не по назначению.

В конце июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что реализация призыва о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз, которое поддерживают представители ведущих финских политических партий, могла бы стать откровенно дискриминационной политической мерой.