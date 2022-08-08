Финляндия намерена ввести ограничения на транзитный туризм для россиян в Европу

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Правительство Финляндии внимательно следит за целевым использованием шенгенских виз, выпускаемых в России. При нарушении правил их использования Хельсинки готовы принять меры. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер.

— Мы будем вмешиваться, если финские шенгенские визы действительно начнут использоваться не по назначению, транзитом. Молва о таком явлении также довольно быстро разлетается из других стран шенгенского соглашения, — заявил он.

Отмечается, что получатель визы по правилам шенгенского соглашения должен провести основную часть времени, определенного визой, в выпустившей ее стране, в данном случае — в Финляндии, передает РИА Новости.

До этого Юсси Таннер предложил шесть вариантов ограничений туризма из России в связи с операцией на Украине.

МИД Финляндии рекомендовало магазинам проверять паспорт у покупателя при продаже дорогих товаров. Отмечается, что магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в Россию.

В конце июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что реализация призыва о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз, которое поддерживают представители ведущих финских политических партий, могла бы стать откровенно дискриминационной политической мерой.