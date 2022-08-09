Наталья Сергунина подвела итоги празднования 83-летия ВДНХ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Более 200 тысяч москвичей посетили мероприятия в честь 83-летия ВДНХ, проходившие 6 и 7 августа. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Десятки площадок познакомили посетителей с историей выставки, ее архитектурой и уникальным парковым ансамблем. Для гостей провели сотни мероприятий, в том числе в центре славянской письменности «Слово», павильонах «Рабочий и колхозница», «Геология» и других, — рассказала она.

По словам заммэра, основные мероприятия прошли в субботу, 6 августа. Так, пройдя сквозь арку главного входа, посетители попадали на интерактивные площадки, каждая из которых символизировала определенный период в истории ВДНХ с 1930-х до 2010-х годов.

Также гости увидели выставку, посвященную автомобилям разных эпох, шоу брейк-данса, выступления фокусников, мастер-классы по прическам и дворовым играм. На площади между фонтаном «Дружба народов» и цветочным партером прошел танцевальный флешмоб, в котором приняли участие 150 человек.

1/2 Фото: Пресс-служба ВДНХ 2/2 Фото: Пресс-служба ВДНХ

За выходные на ВДНХ прошло около 30 тематических экскурсий и лекций, посвященных истории выставки и ее знаковым объектам, а слушателями стали свыше 600 человек.

Также стало известно, что около 20 детей из городского клуба «Лето Побед» посетили мастер-класс по живописи с художником-монументалистом, членом Союза художников России Григорием Гукасовым в Музее Победы 8 августа. Участники попробовали работать с маслом и смешивали краски под руководством опытного наставника.