Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Наталья Сергунина подвела итоги празднования 83-летия ВДНХ

Лейла Алиева
Город
Наталья Сергунина подвела итоги празднования 83-летия ВДНХ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Более 200 тысяч москвичей посетили мероприятия в честь 83-летия ВДНХ, проходившие 6 и 7 августа. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Десятки площадок познакомили посетителей с историей выставки, ее архитектурой и уникальным парковым ансамблем. Для гостей провели сотни мероприятий, в том числе в центре славянской письменности «Слово», павильонах «Рабочий и колхозница», «Геология» и других, — рассказала она.

По словам заммэра, основные мероприятия прошли в субботу, 6 августа. Так, пройдя сквозь арку главного входа, посетители попадали на интерактивные площадки, каждая из которых символизировала определенный период в истории ВДНХ с 1930-х до 2010-х годов.

Также гости увидели выставку, посвященную автомобилям разных эпох, шоу брейк-данса, выступления фокусников, мастер-классы по прическам и дворовым играм. На площади между фонтаном «Дружба народов» и цветочным партером прошел танцевальный флешмоб, в котором приняли участие 150 человек.

Фото: Пресс-служба ВДНХ
1/2
Фото: Пресс-служба ВДНХ
Фото: Пресс-служба ВДНХ
2/2
Фото: Пресс-служба ВДНХ

За выходные на ВДНХ прошло около 30 тематических экскурсий и лекций, посвященных истории выставки и ее знаковым объектам, а слушателями стали свыше 600 человек.

Также стало известно, что около 20 детей из городского клуба «Лето Побед» посетили мастер-класс по живописи с художником-монументалистом, членом Союза художников России Григорием Гукасовым в Музее Победы 8 августа. Участники попробовали работать с маслом и смешивали краски под руководством опытного наставника.

Мероприятия Москва ВДНХ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте