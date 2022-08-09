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Ретроспективу к юбилею Кончаловского покажет онлайн-кинотеатр Музея Победы

Анастасия Колоскова
Город
Ретроспективу к юбилею Кончаловского покажет онлайн-кинотеатр Музея Победы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В онлайн-кинотеатре Музея Победы с 9 августа стартует ретроспектива фильмов российского режиссера Андрея Кончаловского, приуроченная к 85-летию со дня рождения выдающего деятеля кинематографа. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе музея.

— Кончаловский — это стиль, это кино, сделанное в разных жанрах. Кажется, что оно поставлено разными режиссерами: на самом деле — это один творец, аккумулирующий в своем творчестве полное разнообразие. Именно эти четыре фильма, которые мы покажем в августе, дают в полной мере понять творческий почерк великого кинохудожника, — рассказал ведущий киноклуба «Поклонка», киновед Геннадий Ходос.

Зрители смогут увидеть картину «Дядя Ваня» по пьесе А. П. Чехова, а также четыре серии эпической ленты «Сибириада», удостоенной Гран-при Каннского кинофестиваля. Кроме того, в рамках показа можно увидеть картину «Дворянское гнездо» и «Романс о влюбленных», получивший Гран-при кинофестиваля в Карловых Варах.

Андрей Кончаловский родился 20 августа 1937 года в Москве. Его дебютной картиной стал «Первый учитель» по произведению Чингиза Айтматова. В общей сложности режиссер снял более 30 картин. Он награжден Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых и двумя премиями «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля. Занимает пост президента киноакадемии «Ника».

Кроме того, Музей Победы пригласил всех желающих на онлайн-программу ко Дню Военно-воздушных сил, который отмечается 12 августа. Посетители сайта могут ознакомиться с виртуальной выставкой, площадкой авиационной техники, а также посетить тематический мастер-класс и кинопоказ.

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