Более 1,5 тысячи пар планируют пожениться в Москве в День города

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

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В выходные, посвященные празднованию Дня города, в Москве планируют провести церемонию бракосочетания более 1,5 тысячи пар. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

— Пожениться в праздник — приятный бонус для молодоженов, и многие пары традиционно связывают создание своей семьи со значимыми датами для жителей. В День города московские улицы преображаются: проходят концерты, выставки и разнообразные акции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что церемонии пройдут с 9 по 11 сентября. Для проведения мероприятий в столице будет задействовано 18 площадок, среди которых две башни «Москвы-Сити», особняк Спиридонова, парк «Серебряный Бор» и так далее. Кроме того, на выбор молодоженов предоставят более 30 выездных площадок, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого цифровой туристический сервис Russpass и московские ЗАГСы перечислили 10 мест, где можно провести необычную церемонию бракосочетания. Так, поклонники спорта могут пожениться на стадионе «Спартак» и «Большая спортивная арена» в «Лужниках».