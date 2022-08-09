Лоза усомнился в искренности Ротару, поддерживающей украинскую армию

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Музыкант Юрий Лоза после информации о том, что известная певица София Ротару оказывает материальную поддержку украинской армии, усомнился в искренности артистки и задался вопросом о будущем ее карьеры в России.

Он отметил, что у Ротару никогда не возникало желания помочь женам и детям погибших защитников Донбасса. Теперь же, по мнению музыканта, у артистки нет шансов продолжать выступления в России.

— Как она будет в нашей стране доказывать, что ее обычное «я люблю вас!» произносится со сцены абсолютно искренне? — отметил Лоза в своем Telegram-канале.

Недавно София Ротару решила прервать длительное молчание и сообщила, что очень переживает насчет нынешней ситуации на Украине.

Она вернулась в родное село Маршинцы, где провела свое детство. Поездка в другие места пока не планируется, рассказала певица в посте в соцсетях. По словам ее сына Руслана Евдокименко, она чувствует себя «более-менее», но вот пребывает в плохом настроении.