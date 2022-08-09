Бочкарев: Выдано разрешение на строительство центральной арены стадиона «Торпедо»

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Восточная улица Карта всех событий

Выдано разрешение на строительство центральной арены спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова на юге Москвы. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, «Торпедо» оставался единственным из шести футбольных арен для проведения матчей национального первенства, который не был капитально реконструирован.

— Это самая близкая к центру города футбольная арена. На данный момент застройщик получил необходимую разрешительную документацию для строительства нового спортивного объекта на историческом месте, — рассказал заммэра.

Он отметил, что такое количество современных стадионов, как в Москве, есть далеко не в каждой мировой столице.

Будущий стадион, который расположится на улице Восточной, владение 4а, в Даниловском районе, сможет вместить свыше 15 тысяч человек. Форма центральной арены будет напоминать шестеренку, размещенную на эмблеме футбольного клуба «Торпедо».

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, строительство стадиона будет вестись под тщательным надзором инспекторов ведомства. Он уточнил, что общая площадь арены превысит 53 тысячи квадратных метров.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что стадион станет частью масштабного редевелопмента в районе Симоновской набережной в рамках совместного проекта девелопера INGRAD и столичного правительства.

— Концепция предполагает строительство двух жилых кварталов RiverSky и FORIVER, с авторской архитектурой и развитой спортивной инфраструктурой. Суммарно в двух новых жилых комплексах будут проживать почти 3 тысячи семей. А стадион на Восточной улице станет одной из точек притяжения обновленного района, — рассказала она, уточнив, что работы стартуют сразу после выдачи документа.

Футбольное поле будет оснащено системами дренажа, полива и жидкостного обогрева. В его подземной части разместится инженерное оборудование и паркинг, передает официальный сайт мэра Москвы.

7 августа стало известно о завершении основных строительно-монтажных работ в спорткомплексе «Воробьевы горы».