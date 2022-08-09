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Собчак оценила скандальное выступление Галкина на латышском

Анастасия Колоскова
Общество
Собчак оценила скандальное выступление Галкина на латышском
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась относительно выступления юмориста Максима Галкина в Юрмале на латышском языке, вызвавшее общественный резонанс.

— Хорошо, что пока не полностью. Плохо, что скоро от него этого вполне себе могут потребовать. «Россияне вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили». Актуально, скажем так, не только для Латвии, — написала она в своем Telegram-канале.

Несколько дней назад Галкин шокировал русскоязычных зрителей, высказавшись со сцены на латышском, что те якобы не понимают происходящего. После этого заявления он продолжил выступление на русском.

5 августа Галкин выложил видео с последнего выступления в латвийской Юрмале на странице в одной из своих социальных сетей. В комментариях под публикацией в соцсетях среди прочих оказался пользователь, который рассказал о том, что по юмористу скучают в городах России. Знаменитый отечественный телеведущий ответил поклоннику дружелюбным смайликом.

Нумеролог Владимир Кузнецов сообщил, что в ближайшем будущем певицу Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина ждут нелегкие испытания. По словам специалиста, в этом году у семьи наблюдается спад по всем фронтам.

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