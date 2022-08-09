Музей Победы представит виртуальную выставку о боях на Дальнем Востоке

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

На сайте Музея Победы 9 августа появится виртуальная выставка «Дальневосточный финал», приуроченная к 77-й годовщине начала войны СССР против Японии. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

— 9 августа 1945 года началась Маньчжурская операция. СССР выполнил свои союзнические обязательства и вступил в войну с Японией. Договоренность об этом была достигнута в феврале 1945 года на Крымской конференции глав ведущих стран антигитлеровской коалиции. Операция закончилась разгромом Квантунской армии и капитуляцией Японской империи. Вторая мировая война завершилась 2 сентября 1945 года, когда был подписан акт о капитуляции Японии, — напомнили в пресс-службе.

Онлайн-посетители смогут увидеть более 120 документов, фотографий, плакатов, рисунков из фондов музея, рассказывающих о завершающем этапе Второй мировой войны. Экспонаты разносторонне освещают боевые действия на Дальнем Востоке.

Часть выставочных планшетов имеют QR-коды, по которым зрители могут ознакомиться с редкими кадрами кинохроники, где запечатлены сражения во время Маньчжурской операции, освобождения Курил и Северной Кореи. Подборка также включает кадры подписания Японией акта о капитуляции на линкоре «Миссури».

В экспозицию вошла уникальная подборка графики художников-грековцев — Федора Усыпенко, Павла Кирпичева, Дмитрия Пяткина, Василия Арлашина, Ярослава Титова, которые в августе 1945 года сопровождали советские войска на Дальнем Востоке, отметили в музее.