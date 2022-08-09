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Пожарные потушили возгорание в выселенном здании в Головинском районе

Александр Афонин
Происшествия
Пожарные потушили возгорание в выселенном здании в Головинском районе
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Россия, Москва, Пакгаузное шоссе, 1А Карта всех событий

Сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона потушили возгорание в выселенном здании в Головинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы во вторник, 9 августа.

— 9 августа в 02:36 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о возгорании по адресу: Пакгаузное шоссе, дом 1А. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для тушения огня были задействованы шесть водяных стволов. Пять из них направили непосредственно на ликвидацию пожара. Еще один на препятствие распространения возгорания на соседний ангар.

Видео: Telegram / ЧСтные новости Москвы

Пожарные завершили работы в 4:15 по московском времени. В результате инцидента никто не пострадал, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

Накануне сообщалось, что последствия пожара на складе Ozon в подмосковной Истре полностью ликвидировали. В работе по тушению возгорания и его последствий принимали участие 133 человека и 45 единиц техники.

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