Пожар на складе Ozon в подмосковной Истре полностью ликвидировали

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Последствия пожара на складе Ozon в подмосковной Истре полностью ликвидировали. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

— 08.08.2022 в 18.00 ликвидация последствий пожара, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в работе по ликвидации возгорания и его последствий принимали участие 133 человека и 45 единиц техники.

Пожар на складе интернет-магазина начался днем в среду, 3 августа, с одного из блоков сортировочного центра. Предположительно, возгорание произошло по одной из трех причин: короткое замыкание, несоблюдение техники безопасности при сварочных работах и неосторожность при использовании источников тепла сотрудниками.

До прибытия экстренных служб с объекта эвакуировали 1169 сотрудников. За медицинской помощью обратились 12 человек, двое из которых должны быть выписаны в четверг, 4 августа. Один человек погиб.

Пожар разгорелся на территории в 55 тысяч квадратных метров.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

Ozon сообщил, что за поврежденный товар на складе компенсации будут выплачены до конца сентября.

4 августа компания Ozon сообщила о том, что два сотрудника склада так и не вышли на связь после пожара в Подмосковье.

Также в компании заявили, что пока оценивают точный размер экономического ущерба от пожара, но существенных рисков для ликвидности и операционной деятельности нет.