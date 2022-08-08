Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пожар на складе Ozon в подмосковной Истре полностью ликвидировали

Анастасия Колоскова
Происшествия
Пожар на складе Ozon в подмосковной Истре полностью ликвидировали
Фото: shutterstock

Последствия пожара на складе Ozon в подмосковной Истре полностью ликвидировали. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

— 08.08.2022 в 18.00 ликвидация последствий пожара, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в работе по ликвидации возгорания и его последствий принимали участие 133 человека и 45 единиц техники.

Пожар на складе интернет-магазина начался днем в среду, 3 августа, с одного из блоков сортировочного центра. Предположительно, возгорание произошло по одной из трех причин: короткое замыкание, несоблюдение техники безопасности при сварочных работах и неосторожность при использовании источников тепла сотрудниками.

До прибытия экстренных служб с объекта эвакуировали 1169 сотрудников. За медицинской помощью обратились 12 человек, двое из которых должны быть выписаны в четверг, 4 августа. Один человек погиб.

Пожар разгорелся на территории в 55 тысяч квадратных метров.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

Ozon сообщил, что за поврежденный товар на складе компенсации будут выплачены до конца сентября.

4 августа компания Ozon сообщила о том, что два сотрудника склада так и не вышли на связь после пожара в Подмосковье.

Также в компании заявили, что пока оценивают точный размер экономического ущерба от пожара, но существенных рисков для ликвидности и операционной деятельности нет.

Истра огонь ликвидирован Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте