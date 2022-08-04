СК назвал три вероятные причины пожара на складе Ozon
Следственный комитет назвал возможные причины пожара на складе Ozon. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 4 августа.
Среди рассматриваемых причин произошедшего выделяют короткое замыкание электричества, нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ и неосторожное обращение с источниками тепла со стороны сотрудников.
В среду, 3 августа, недалеко от Истры произошел пожар на складе интернет-магазина Ozon. Он начался с блока распределительного центра. Предварительно рассматривали среди причин вариант с поджогом.
Для борьбы с огнем привлекли более 150 человек личного состава и 40 единиц техники, в том числе вертолеты и пожарный поезд.
Площадь пожара составила 55 тысяч квадратных метров. От огня пострадали крыша и стены строения, образовались завалы. Появилось видео, на котором видно состояние помещений склада после пожара.
С места происшествия эвакуировали 1000 человек. Известно об одном погибшем и 13 пострадавших.
Минздрав сообщил в четверг, 4 августа, о состоянии двоих госпитализированных.