СК назвал три вероятные причины пожара на складе Ozon

Фото: СК РФ

Следственный комитет назвал возможные причины пожара на складе Ozon. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 4 августа.

Среди рассматриваемых причин произошедшего выделяют короткое замыкание электричества, нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ и неосторожное обращение с источниками тепла со стороны сотрудников.

В среду, 3 августа, недалеко от Истры произошел пожар на складе интернет-магазина Ozon. Он начался с блока распределительного центра. Предварительно рассматривали среди причин вариант с поджогом.

Для борьбы с огнем привлекли более 150 человек личного состава и 40 единиц техники, в том числе вертолеты и пожарный поезд.

Площадь пожара составила 55 тысяч квадратных метров. От огня пострадали крыша и стены строения, образовались завалы. Появилось видео, на котором видно состояние помещений склада после пожара.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Состояние склада Ozon после пожара / Видео: Telegram / РЕН ТВ

С места происшествия эвакуировали 1000 человек. Известно об одном погибшем и 13 пострадавших.

Минздрав сообщил в четверг, 4 августа, о состоянии двоих госпитализированных.