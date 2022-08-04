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Минздрав сообщил о состоянии двух госпитализированных в результате пожара на складе Ozon

Степан Жирнов
Происшествия
Минздрав сообщил о состоянии двух госпитализированных в результате пожара на складе Ozon
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Состояние двух госпитализированных в результате пожара на складе Ozon в Подмосковье оценивается как удовлетворительное. Их планируют выписать в четверг, 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

— Состояние двоих госпитализированных в результате пожара в Истре оценивается как удовлетворительное. Их планируют выписать из стационара сегодня, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

В среду, 3 августа, недалеко от Истры произошел пожар на складе интернет-магазина Ozon. Он начался с блока распределительного центра. Предварительно причинами возникновения пожара назвали замыкание электротехники и поджог.

Для борьбы с огнем привлекли более 150 человек личного состава, 40 единиц техники. Над тушением работали два вертолета Ка-32 Московского авиацентра и один Ми-8 МЧС. Позже на место пришествия прибыл пожарный поезд.

Площадь пожара составила 55 тысяч квадратных метров. От огня пострадали крыша и стены строения, образовались завалы. Утром в четверг удалось ликвидировать открытое горение, но работы по тушению возгорания продолжаются, специалистам вновь потребовалась помощь авиации.

С горящего склада эвакуировали более 1000 человек. Сообщалось о 13 пострадавших, двое из которых были госпитализированы. В результате пожара погиб один человек.

В связи с происшествием прокуратура запустила проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В четверг, 4 августа, представители компании Ozon сообщили о том, что компенсируют потерю товаров в результате пожара. Выплаты планируют провести до конца сентября 2022 года.

Истра Госпитализация Пожары
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