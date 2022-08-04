Открытое горение ликвидировали на складе Ozon в подмосковной Истре

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Россия, Московская область, Новорижское шоссе Карта всех событий

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе компании Ozon в подмосковной Истре. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

— В 5:45 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что одной из основных версий возникновения пожара в сортировочном центре интернет-магазина Ozon в Истре является поджог. Другие версии предполагают замыкание электроприборов.

Тушение огня производится по третьему рангу, привлечено 96 человек личного состава и 30 единиц техники. Применяется авиация, в том числе два вертолета Ка-32 и один Ми-8. На пожар сброшено уже более 100 тонн воды.

С места происшествия эвакуировано 1000 человек. Сообщается об одном погибшем и 13 пострадавших. В Сети также появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент первичного возгорания на складе.

В свою очередь в пресс-службе Ozon заявили, что размещение товара на их складах организовано в соответствии с нормами пожарной безопасности.

Компания Ozon начала уведомлять клиентов о задержке доставок из-за пожара. В заказах клиентов, чьи товары были на загоревшемся складе, начали появляться сообщения, что время доставки заказа уточняется.

«Вечерняя Москва» собрала подробности пожара на складе Ozon.