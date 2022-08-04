Компания Ozon начала уведомлять клиентов о задержке доставок из-за пожара

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Покупателям маркетплейса Ozon стали приходить сообщения о задержке доставки товаров из-за крупного пожара на складе компании в подмосковной Истре. Об этом стало известно в среду, 3 августа, «Вечерней Москве».

В заказах клиентов, чьи товары были на загоревшемся складе, начали появляться сообщения, что время доставки заказа уточняется.

— Заказ был со склада, на котором произошел пожар. Если с товаром все в порядке, выберем для доставки новую дату, если повредился, отменим его, — сказано в сообщении от Ozon, которое получили пользователи.

Ранее в Ozon предупредили, что некоторые заказы не смогут доставить покупателям, за них вернут средства. Также маркетплейс заплатит компенсации производителям, чьи товары сгорели.

До этого сообщалось, что одной из основных версий возникновения пожара в сортировочном центре интернет-магазина Ozon в Истре является поджог. Другие версии предполагают замыкание электроприборов.

Тушение огня производится по третьему рангу, привлечено 96 человек личного состава и 30 единиц техники. Применяется авиация, в том числе два вертолета Ка-32 и один Ми-8. На пожар сброшено уже более 100 тонн воды.

С места происшествия эвакуировано 1000 человек. Сообщается об одном погибшем и 13 пострадавших. В Сети также появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент первичного возгорания на складе.

В свою очередь в пресс-службе Ozon заявили, что размещение товара на их складах организовано в соответствии с нормами пожарной безопасности.

«Вечерняя Москва» собрала подробности пожара на складе Ozon.