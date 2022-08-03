В Ozon заявили о соблюдении норм пожарной безопасности на своих складах

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Размещение товара на складах интернет-магазина Ozon организовано в соответствии с нормами пожарной безопасности. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

— Большую часть товаров, относящихся к категории легковоспламеняющихся, мы не принимаем к хранению — за некоторыми исключениями, — пояснили в Ozon.

Там также уточнили, что такие товары хранятся в особой зоне.

В маркетплейсе также опровергли информацию о якобы пропавших при пожаре на подмосковном складе 20 сотрудниках.

— Информация о том, что 20 человек пропали при пожаре на фулфилменте не соответствует действительности, — сообщили «ВМ» в пресс-службе компании.

По последним данным, 12 человек из аутсорсинговых организаций обратились за медицинской помощью из-за пожара, из них десятерым она оказана на месте.

Кроме того, еще два человека остаются в медучреждениях. Команда Ozon обязалась оказать им всевозможную поддержку.

До этого сообщалось, что одной из основных версий возникновения пожара в сортировочном центре интернет-магазина Ozon в Истре является поджог. Другие версии предполагают замыкание электроприборов.

Тушение огня производится по третьему рангу, привлечено 96 человек личного состава и 30 единиц техники. Применяется авиация, в том числе два вертолета Ка-32 и один Ми-8. На пожар сброшено уже более 100 тонн воды.

С места происшествия эвакуировано 1000 человек. Сообщается об одном погибшем и 13 пострадавших.

В Сети ранее появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент первичного возгорания на складе.

«Вечерняя Москва» собрала подробности пожара на складе Ozon.