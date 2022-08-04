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Авиацию снова привлекли к тушению пожара на складе Ozon в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Авиацию снова привлекли к тушению пожара на складе Ozon в Подмосковье
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Вертолет Ка-32А Московского авиационного центра вновь отправился к месту тушения пожара на сортировочной станции Ozon в Подмосковье. Из-за частичного обрушения здания личный состав пожарных служб не может добраться до очага горения по земле. Об этом стало известно в четверг, 4 августа.

Вертолет имеет на борту специальное водосливное устройство, позволяющее сбрасывать до 5 тонн огнегасящей жидкости за заход на очаг возгорания, сообщили в Telegram-канале «ЧСтные новости».

Сообщается, что, помимо вертолета, был отправлен топливозаправщик.

В среду, во время тушения пожара экипажи двух вертолетов авиацентра суммарно сбросили на горящий склад 625 тонн воды.

Пожар на складе интернет-магазина Ozon в Истре начался днем в среду, 3 августа. Первым загорелся распределительный центр, который находится в селе Петровском. По сообщениям МЧС, общая площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров. С объекта эвакуировали около 1000 человек. Сообщалось о 13 пострадавших.

Утром в четверг МЧС сообщили о том, что на объекте удалось ликвидировать открытое горение. В тушении принимали участие более 150 человек и около 40 единиц техники, в том числе и пожарный поезд.

По факту возникновения пожара прокуратура проведет проверку эффективности действий ответственных лиц. Следственный комитет РФ по указанию Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело. Одной из причин возгорания называют поджог.

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