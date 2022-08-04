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Появились кадры последствий пожара на складе Ozon в Подмосковье

Полина Долганова
Происшествия
Появились кадры последствий пожара на складе Ozon в Подмосковье
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

В Сети появились кадры с последствиями крупного пожара на складе Ozon в Московской области. Видео в четверг, 4 августа, опубликовал Telegram-канал газеты «Известия».

На кадрах можно рассмотреть территорию склада, которая была разрушена и превратилась в пепелище в результате распространения огня.

Днем 3 августа в Подмосковье на одном из складов маркетплейса Ozon произошел крупный пожар.

Возгорание началось в распределительном центре (фулфилменте) Ozon, расположенном в селе Петровское (девять километров от подмосковной Истры). Сообщение о нем поступило в 12:30. В пресс-службе маркетплейса «ВМ» заявили, что общая площадь возгорания составляла 35 тысяч квадратных метров при общей площади склада свыше 75 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в пресс-службе Ozon заявили, что размещение товара на их складах организовано в соответствии с нормами пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе компании Ozon в подмосковной Истре утром 4 августа.

Основная информация о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

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