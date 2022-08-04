Ozon выплатит компенсации за пострадавшие при пожаре товары до конца сентября

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Интернет-магазин Ozon планирует выплатить компенсации за пострадавшие при пожаре на складе в Подмосковье товары до конца сентября 2022 года. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале маркетплейса в четверг, 4 августа.

В компании пояснили, что с выплатами не станут намеренно тянуть до конца сентября — компенсировать собираются по частям, не всем одновременно. В сообщении говорится, что это связано с необходимостью инвентаризации, ведь на складе остались и неповрежденные участки.

Рассказали в заявлении и о том, что размер выплат будет взят с расчетом по предполагаемой продаже товара на 3 августа. Из стоимости продукта вычтут комиссию и расходы на размещение.

В Ozon отметили, что новые поставки, которые были на пути к сгоревшему складу, перенаправят на другие распределительные станции. О перемещении товаров представители компании пообещали сообщить всем продавцам.

Пожар на складе интернет-магазина Ozon в Истре начался днем в среду, 3 августа. Первым загорелся распределительный центр, который находится в селе Петровском. По сообщениям МЧС, общая площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров. С объекта эвакуировали около 1000 человек. Сообщалось о 13 пострадавших.

Утром в четверг, 4 августа, МЧС сообщили о том, что на объекте удалось ликвидировать открытое горение. В тушении принимали участие более 150 человек и около 40 единиц техники, в том числе и пожарный поезд.

По факту возникновения пожара прокуратура проведет проверку эффективности действий ответственных лиц. Следственный комитет РФ по указанию Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело. Одной из причин возгорания называют поджог.

Утром 4 августа к месту происшествия снова был отправлен вертолет Ка-32А, так как пожарные не могут пробраться к очагу возгорания из-за завалов.