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Площадь пожара на складе Ozon выросла до 55 тысяч квадратных метров

Евгений Белоусов
Происшествия
Площадь пожара на складе Ozon выросла до 55 тысяч квадратных метров
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Московская область, Новорижское шоссе Карта всех событий

Площадь пожара на складе Ozon в подмосковной Истре достигла 55 тысяч квадратных метров. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

До этого сообщалось, что одной из основных версий возникновения пожара в сортировочном центре интернет-магазина Ozon в Истре является поджог. Другие версии предполагают замыкание электроприборов.

Тушение огня производится по третьему рангу, привлечено 96 человек личного состава и 30 единиц техники. Применяется авиация, в том числе два вертолета Ка-32 и один Ми-8. На пожар сброшено уже более 100 тонн воды.

С места происшествия эвакуировано 1000 человек. Сообщается об одном погибшем и 13 пострадавших.

В Сети ранее появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент первичного возгорания на складе.

«Вечерняя Москва» рассказала актуальные подробности пожара на складе Ozon.

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