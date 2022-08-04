Ozon: Два сотрудника компании не вышли на связь после пожара на складе в Подмосковье

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Компания Ozon сообщила о том, что два сотрудника склада так и не вышли на связь после пожара в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба интернет-магазина в четверг, 4 августа.

— Местоположение двух человек, находившихся на объекте в момент возгорания, до сих пор не установлено, — сообщили на сайте компании.

Пожар на складе интернет-магазина начался днем в среду, 3 августа, с одного из блоков сортировочного центра. Предположительно, возгорание произошло по одной из трех причин: короткое замыкание, несоблюдение техники безопасности при сварочных работах и неосторожность при использовании источников тепла сотрудниками.

До прибытия экстренных служб с объекта эвакуировали 1169 сотрудников. За медицинской помощью обратились 12 человек, двое из которых должны быть выписаны в четверг, 4 августа. Один человек погиб.

Пожар разгорелся на территории в 55 тысяч квадратных метров. Крыша склада обрушилась из-за огня, образовались завалы. Пожарные задействовали при тушении более 150 человек и около 40 единиц техники, включая авиацию и пожарный поезд. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

Ozon сообщил, что за поврежденный товар на складе компенсации будут выплачены до конца сентября. Также ранее в компании опровергали факт пропажи без вести 20 человек.