Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В компании Ozon опровергли сообщения о пропавших при пожаре 20 сотрудниках

Юлия Курганова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
В компании Ozon опровергли сообщения о пропавших при пожаре 20 сотрудниках
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Московская область, Новорижское шоссе Карта всех событий

Сообщения о том, что при пожаре на подмосковном складе Ozon в Истре пропали 20 человек, не соответствуют действительности. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Ранее в СМИ со ссылкой на источники появилась информация, что 20 сотрудников Ozon отсутствуют среди тех, кто был эвакуирован.

— Информация о том, что 20 человек пропали при пожаре на фулфилменте, не соответствуют действительности, — рассказали в компании.

Также там отметили, что размещение товара на складах Ozon организовано в соответствии с нормами пожарной безопасности.

— Большую часть товаров, которые относятся к категории легковоспламеняющихся, мы не принимаем к хранению — за некоторыми исключениями. Такие товары хранятся в особой зоне, — заявили в Ozon.

По последним данным, 12 человек из аутсорсинговых организаций обратились за медпомощью из-за пожара, их них 10 она была оказана на месте, два человека остаются в больницах.

— Команда Ozon окажет им поддержку, — подчеркнули в пресс-службе маркетплейса.

По данным ГСУСК, количество пострадавших устанавливается. Следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства происшествия, а также установить размер причиненного ущерба.

До этого сообщалось, что одной из основных версий возникновения пожара в сортировочном центре интернет-магазина Ozon в Истре является поджог. Другие версии предполагают замыкание электроприборов.

Тушение огня производится по третьему рангу, привлечено 96 человек личного состава и 30 единиц техники. Применяется авиация, в том числе два вертолета Ка-32 и один Ми-8. На пожар сброшено уже более 100 тонн воды.

С места происшествия эвакуировано около 1000 человек. Сообщается об одном погибшем и 13 пострадавших. В Сети также появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент первичного возгорания на складе.

«Вечерняя Москва» собрала подробности пожара на складе Ozon.

Подмосковье опровержение информации Интернет-магазины Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Все мнения
О проекте