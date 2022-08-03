В компании Ozon опровергли сообщения о пропавших при пожаре 20 сотрудниках

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Московская область, Новорижское шоссе Карта всех событий

Сообщения о том, что при пожаре на подмосковном складе Ozon в Истре пропали 20 человек, не соответствуют действительности. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Ранее в СМИ со ссылкой на источники появилась информация, что 20 сотрудников Ozon отсутствуют среди тех, кто был эвакуирован.

— Информация о том, что 20 человек пропали при пожаре на фулфилменте, не соответствуют действительности, — рассказали в компании.

По данным ГСУСК, количество пострадавших устанавливается. Следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства происшествия, а также установить размер причиненного ущерба.

До этого сообщалось, что одной из основных версий возникновения пожара в сортировочном центре интернет-магазина Ozon в Истре является поджог. Другие версии предполагают замыкание электроприборов.

Тушение огня производится по третьему рангу, привлечено 96 человек личного состава и 30 единиц техники. Применяется авиация, в том числе два вертолета Ка-32 и один Ми-8. На пожар сброшено уже более 100 тонн воды.

С места происшествия эвакуировано около 1000 человек. Сообщается об одном погибшем и 13 пострадавших. В Сети также появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент первичного возгорания на складе.

«Вечерняя Москва» собрала подробности пожара на складе Ozon.