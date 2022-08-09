Москва выставила на торги более 200 машино-мест в СЗАО

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Митино Карта всех событий

Столица выставила на торги 219 машино-мест на северо-западе города. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 9 августа.

— Автовладельцы могут приобрести машино-места в Москве напрямую у города. Сейчас в СЗАО на торги выставлено более 200 парковочных мест, расположенных на наземных и подземных паркингах, — сказал руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Отмечается, что наибольшее количество лотов расположилось в Митине — 83 объекта. В Куркине и Строгине можно приобрести по 40 машино-мест. В столичном Щукине — 38, а в Хорошево-Мневниках — 18. Площадь объектов варьируется от 11,7 до 35,7 квадратного метра.

Прием заявок на участие в торгах завершится с 15 по 31 августа. Сами аукционы пройдут в августе и сентябре в онлайн-режиме, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в столичном районе Коньково предприниматели смогут взять в аренду земельный участок под открытие комплекса обслуживания автомобилей. Отмечается, что участок будет реализован путем торгов.