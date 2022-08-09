Ефимов: В июле и начале августа безработица в Москве сохраняется на уровне 0,45 процента

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На протяжении всего июля и начала августа уровень безработицы в городе сохранялся на уровне 0,45 процента, что соответствует показателям апреля прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 9 августа.

— Ситуация на рынке труда Москвы остается стабильной. Безработица второй месяц подряд сохраняется на уровне 0,45 процента. Число безработных, зарегистрированных в столичной службе занятости, на 1 августа составило 32,7 тысячи человек, — рассказал он.

Уточняется, что по состоянию на 1 августа в режиме неполного дня в Москве работали четыре тысячи человек. При этом в 609 организациях 10,5 тысячи человек находилось в процессе высвобождения, причем 55 процентов из будут переведены внутри компаний.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, в настоящее время наиболее популярной сферой являются продажи. По данным портала hh.ru, за первые шесть месяцев этого года число таких вакансий выросло на 40 процентов к тому же периоду прошлого года. На 25 процентов увеличилось количество предложений от работодателей в производственной сфере, на 21 процент — в спорте и бьюти-индустрии, на 20 процентов — в области искусства и развлечений.

До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о том, что безработица в России отойдет от рекордно низкого уровня в 3,9 процента осенью текущего года, при этом ситуация находится под контролем.