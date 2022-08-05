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Решетников заявил, что безработица в РФ отойдет от минимальной отметки осенью этого года

Лала Манушакян
Экономика
Решетников заявил, что безработица в РФ отойдет от минимальной отметки осенью этого года
Фото: Пресс-служба Совфеда

Безработица в России отойдет от рекордно низкого уровня в 3,9 процента осенью 2022 года, при этом ситуация находится под контролем. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в пятницу, 5 августа.

— Действительно, думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но в то же время ситуацию драматизировать не стоит — ситуация контролируема, — отметил глава ведомства на совещании с участием полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе.

По его словам, государство предоставляет поддержку предприятиям в сфере бизнеса, которые пострадали от ограничений, а сами российские компании стараются поддерживать трудовые коллективы, передает РИА Новости.

До этого карьерный консультант Ильгиз Валинуров перечислил пять профессий, на которые в самое ближайшее время будет расти спрос. Он отметил, что в настоящее время не испытывают проблем с трудоустройством менеджеры по продажам, начальники отдела продаж и маркетологи.

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