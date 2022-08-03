Карьерный консультант назвал топ-5 самых востребованных профессий в России

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Карьерный консультант Ильгиз Валинуров назвал топ-5 профессий, на которые в самое ближайшее время будет расти спрос.

По словам эксперта, на сайтах поиска работы примерно 50 процентов представленных вакансий так или иначе связаны с продажами. В настоящее время не испытывают проблем с трудоустройством менеджеры по продажам, коммерческие директора, начальники отдела продаж, маркетологи.

Также сохраняется потребность в рабочих специальностях. Нужны фрезеровщики, разнорабочие, слесари, сантехники.

Кроме того, по словам Валинурова, нашей стране не хватает профессионалов-технологов (пищевое производство, машиностроение и прочее).

Нужны новые сотрудники и в IT-отрасли. Кроме того, учитывая сложности, связанные с импортозамещением и параллельным импортом, востребованы специалисты в логистике и перевозке.

В ближайшее время будет снижаться спрос на бухгалтеров и юристов, передает Общественная служба новостей.

У россиян старше 60 лет нет серьезных проблем с трудоустройством, но для этого человеку необходимо иметь должную квалификацию. Такое мнение высказали hr-эксперты в разговоре с «Вечерней Москвой».