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«Оргии и хороводы»: Шевчук раскритиковал творчество Шнурова

Анастасия Колоскова
Общество
«Оргии и хороводы»: Шевчук раскритиковал творчество Шнурова
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Лидер популярной рок-группы ДДТ Юрий Шевчук нелестно высказался о творчестве Сергея Шнурова, в котором, по его мнению, «мало музыки».

По словам рок-музыканта, творчество группы «Ленинград» и его солиста ему никогда не нравилось.

— Я всегда в этом слышу мало музыки очень, мало рока, больше попсы, но, как сказал Николай Бердяев: «Склонен наш народ к оргиям и хороводам». И вот эти «оргии и хороводы» — взять ли съезды партийные или концерты группы «Ленинград» — нет в этом того, что мне необходимо в музыке, в посыле каком-то интеллектуальном, — заявил певец в выпуске YouTube-канала «Open View TV3».

Шевчук отметил, что существует два типа культур. Первый из них — аполлонический, который характеризует торжество духа и светлого разума. Второй тип — дионисийская культура, представляющая собой вакханалию, ужас и тьму. Именно к этому варианту, убежден лидер ДДТ, и относится деятельность Шнурова.

5 августа стало известно, что Советский районный суд Уфы отказался переносить рассмотрение дела лидера группы ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации Вооруженных сил РФ в Санкт-Петербург.

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