IKEA объявила об окончании онлайн-распродажи 15 августа

Фото: Unsplash

Компания IKEA объявила об окончании онлайн-распродажи в понедельник, 15 августа, в 20:00 по московском времени. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 9 августа, на сайте ретейлера сообщении.

— 15 августа 2022 года в 20:00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров IKEA для покупателей и клиентов IKEA для бизнеса. Магазины IKEA останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров, — говорится в сообщении.

Отмечается, что оформленные до окончания распродажи заказы будут доставлены в течение августа и сентября. На данный момент совершить покупку можно только на сайте компании. Личный кабинет и список покупок останутся недоступны.

1 августа сообщалось, что компания IKEA не подтвердила информацию о том, что сеть готовится к возобновлению работы в России. По данным пресс-службы, на данный момент руководство ретейлера не прорабатывает данный вопрос.

Председатель Общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов в беседе с «ВМ» выразил мнение, что IKEA «могла бы сменить свои вывески и продолжить работу в России», как сделала сеть ресторанов «Макдоналдс». По его словам, у шведского ретейлера в РФ локализовано порядка 70 процентов ассортимента товаров.