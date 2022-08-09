Москвичи выбрали программу мероприятий на День города

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Голосование, посвященное празднованию Дня города, завершилось в проекте «Активный гражданин». Его участники определили программу городских и окружных мероприятий.

Так, наибольшее количество голосов набрали общегородские мероприятия в парках культуры и отдыха. За них проголосовали 49 процентов горожан. Еще 31 процент голосов отдали за специальные детские мероприятия. Кроме того, 12 процентов участников голосования выбрали программы с участием благотворительных фондов, еще четыре процента оставили решение этого вопроса на выбор специалистов, а три процента «активных граждан» затруднились с ответом. При этом один процент голосовавших внесли собственные предложения.

Самыми популярными среди окружных мероприятий оказались концерты современной музыки (за них проголосовали почти 35 процентов участников) и театрализованные представления (свыше 29 процентов). Концерты классической музыки предпочли более 20 процентов голосовавших, а поэтические программы — шесть процентов. Затруднились с ответом и предоставили их на решение специалистов по четыре процента горожан. Остальные участники (более одного процента) предложили свои идеи, передает официальный сайт мэра Москвы.

В пресс-службе столичного Управления ЗАГС до этого сообщили, что в выходные, посвященные празднованию Дня города, в Москве планируют провести церемонию бракосочетания более 1,5 тысячи пар.