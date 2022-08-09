Строительство новой автодороги началось в Коммунарке

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

На территории поселка Коммунарка стартовало строительство магистральной улицы районного значения, которая соединит Калужское шоссе с перспективным участком трассы Солнцево — Бутово — Видное с заходом в деревню Бачурино. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— В поселке появится новая четырехполосная автомобильная дорога, которая пройдет в створе Бачуринской улицы, также будут построены подъезды к ней от прилегающих жилых кварталов и населенных пунктов. Сейчас ведется подготовка территории к строительству, — рассказал он.

По словам руководителя ведомства, в рамках проекта будут также построены пешеходные тротуары с обеих сторон магистрали и локальное очистное сооружение. Вдоль дороги будет установлено наружное освещение, а также 13 светофоров и шумозащитные экраны в районах жилой застройки.

Реализация проекта позволит быстрее добираться от Коммунарки до Южного Бутова, улучшит транспортное сообщение и предоставит жителям новых жилых кварталов удобный выезд на Калужское шоссе.

Общая протяженность улиц, которые будут построены и реконструированы в рамках проекта автодороги Калужское шоссе — деревня Бачурино — автодорога Солнцево — Бутово — Видное составит 7,2 километра.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год, передает официальный сайт мэра Москвы.