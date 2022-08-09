Служба занятости предложила москвичам получить профессию лифтера

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В учебном центре «Профессионал» городской службы занятости стартовал совместный проект с крупнейшей столичной компанией по обслуживанию лифтов и эскалаторов, в рамках которой москвичи могут бесплатно обучиться на курсах электромехаников лифтов, после чего устроиться в компанию на работу. Об этом сообщила первый замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.

— Служба занятости Москвы активно сотрудничает с работодателями. Благодаря этому мы всегда знаем реальный спрос на тех или иных специалистов и внедряем новые решения, помогающие жителям города в трудоустройстве, — рассказала она.

Александрова отметила, что в столице сохраняется большой спрос на рабочие специальности, а кастомизированные образовательные программы под запрос бизнеса дает возможность жителям столицы получить востребованные навыки и трудоустроиться в хорошую компанию.

Уточняется, что подать заявку на обучение могут безработные горожане, а также жители старше 50 лет и члены нуждающихся семей по программе «Социальный контракт», передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов до этого сообщил, что на протяжении всего июля и начала августа уровень безработицы в городе сохранялся на уровне 0,45 процента, что соответствует показателям апреля прошлого года.