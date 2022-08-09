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Поезда на Замоскворецкой линии метро задерживаются из-за падения человека на пути

Степан Жирнов
Происшествия
Поезда на Замоскворецкой линии метро задерживаются из-за падения человека на пути
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Замоскворецкая линия Карта всех событий

В Московском метрополитене человек упал на пути. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 9 августа.

По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», из-за инцидента на северном участке Замоскворецкой линии увеличены интервалы между поездами.

28 июля на станции «Автозаводская» Замоскворецкой линии метро человек спрыгнул на пути и убежал в тоннель. Из-за этого движение поездов до станции «Орехово» прекратили полностью. Вскоре стало известно, что мужчина погиб.

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